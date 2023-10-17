وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

نظّمت مجموعات من الاشخاص حاملة الاعلام الفلسطينية، وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر، تنديدا بالقصف الاسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

وهناك انتشار كبير للجيش اللبناني أمام السفارة ومحيطها.