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بو حبيب من المطار: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة؟
أخبار لبنان
2023-10-18 | 01:55
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بو حبيب من المطار: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة؟
سأل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أثناء مغادرته لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول غزة لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة: "هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني بالامس في المستشفى المعمداني؟".
أخبار لبنان
عبدالله بوحبيب
غزة
المستشفى المعمداني
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