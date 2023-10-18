ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارا للمجزرة الاسرائيلية: المجتمع الدولي يقف مع الجلاّد

ميقاتي: أين هي الامم المتحدة مما يجري؟

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارا وادانة للمجزرة الاسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة ليل أمس والتي اوقعت مئات الشهداء والجرحى، وذلك بدعوة من وزير الصحة فراس أبيض.



وقال الرئيس ميقاتي في المناسبة: "الوقفة اليوم لها معنيان، الاول هو التضامن مع أهل غزة، والثاني ان القيم الانسانية تنتهك في غزة. نقف جميعا مع هذا الجسم الطبي، مؤكدين أن هذا الامر لا يمكن أن يستمر".



وأضاف: "منذ 75 عاما ولبنان يحمل في قلبه قضية فلسطين، واليوم لدينا قضية فلسطين وضرورة العمل ليرى المجتمع الدولي بالتوازي ما يحصل من ضرب لكل القيم الانسانية. نحن نتساءل أين هي الامم المتحدة مما يجري؟ أين مجلس الامن؟ أين شرعة الامم المتحدة؟ ما يحصل هو سيطرة لشريعة الغاب والقوي يقتل الضعيف من دون خوف، والمجتمع الدولي ينظر الى ما يحصل من دون ردة فعل، لا بل أكثر من ذلك فهو يقف مع الجلاّد. هذا الأمر يجب وضع حد له، وهذه هي رسالتنا للعالم من باب التمسك بالقيم الانسانية والحفاظ على النظام العالمي الذي تعلمنا أن اساسه العدالة، ولسوء الحظ فهذه العدالة تضرب اليوم في الصميم".