وقفة تضامنية للمساعدين القضائيين في قصر العدل تنديداً بالممارسات الإسرائيلية في غزة

نفذ المساعدون القضائيون في قاعة "الخطى الضائعة" في قصر العدل ببيروت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، استنكاراً وتنديداً بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضده.



وقد توقف الموظفون عن العمل مدة ساعة من الوقت بين الحادية عشرة والثانية عشرة ظهراً.