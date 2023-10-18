وقفة تضامنية أمام وزارة العمل مع الشعب الفلسطيني

نفذت اليوم وقفة تضامنية، بدعوة من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أمام وزارة العمل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للمجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي والتي كان آخرها أمس المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين من اطفال ونساء في مستشفى المعمداني في غزة.



وألقى الوزير بيرم كلمة، قال فيها: "نجتمع اليوم ويملأنا الغضب والصخب ونحن في وزارة العمل اردناها لأنها وزارة معنية بالحقوق والانسان، معنية بالإنسان العامل، وحقوق الانسان لا تتجزأ. ان ما شهدناه بالأمس من جريمة ومذبحة ومحرقة حقيقية بتغطية أميركية وغربية منافقة اسقطت كلامهم وخطابهم عن حقوق الانسان. ان ازدواجية المعايير وصلت الى حد لم يعد يطاق، لذلك نرفع الصوت لنعلن اعتراضنا ونحترم انسانيتنا وحقوقنا كبشر، ان نحترم الاطفال لانهم يذبحون، ان هذه ليست حرب. الحرب تخاض مع مقاتلين، ونحن رأينا "العدو الاسرائيلي" كيف فر مذعوراً كالفئران والجرذان أمام المقاتلين لكنه "يتشاطر" ويستقوي على الاطفال بتغطية دولية وتواطؤ مجرم".



وأضاف: "حان الوقت لنرفع الصوت ونقول نحن الشعب اللبناني والشعوب العربية وكل احرار العالم لن نقبل بعد اليوم بهذا الاستسهال في قتلنا نحن لسنا درجة ثانية من البشر، نحن لدينا حقوق، نحن أناس لدينا كرامات، نحن نعيش مرة واحدة لنعيشها بكرامة، لن نسمح لأحد ان يقتلنا او يذبحنا او يهجرنا من بيوتنا".



وتابع: "هذه دعوة لكل الشعوب ان تنزل الى الشوارع ان تغضب ان ترفع صوتها وان تطرد سفراء الاجرام سفراء الدول التي تغطي الجريمة. جاء رؤساء الدول الغربية بأنفسهم الى اسرائيل تحت القصف، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن وديعتهم التي كانت ثكنتهم المتقدمة ليسرقوا اموالنا وشعوبنا ويقيموا الفتن في دولنا. جاؤوا لينقذوها لأنها واهنة وانها ضعيفة امام ارادة المقاومين، امام الشعب الفلسطيني".