نقل ٥ طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الى مطار اسطنبول.. ما السبب؟

وسط أخبار التوتر الذي يسود الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، نقلت معلومات أن "شركة طيران الشرق الاوسط نقلت ٥ طائرات تابعة لها إلى مطار اسطنبول في تركيا وأن الجميع اعتقدوا للوهلة الأولى ان للأمر علاقة بهذا التوتر، فهل الأمر صحيح؟".وأشارت المعلومات الواردة إلى أن لدى الميدل أيست ٢٤ طائرة نقلت خمسة منها فقط إلى تركيا وبقي ١٩ في لبنان والسبب هو تراجع في حركة السفر من وإلى مطار رفيق الحريري مع انتهاء فصل الصيف، ولكن الميدل إيست تخطط أيضا في حال تخطي التوتر العسكري المنطقة الحدودية إلى الداخل اللبناني لنقل طائرات إلى قبرص واليونان وربما إلى اسطنبول مجددا.كما أشارت المعلومات إلى أنه لم يحصل حتى الآن أي تغيير في رسوم التأمين على الطائرات المتجهة إلى لبنان.يذكر ان مطار بيروت هو واحد مطار بيروت واحد من أهم المرافق الحيوية في لبنان والمنفذ الأساسي للبلد وحركته تشكل دليلا على عافية واستقرار ولكنه كان دائما في دائرة الإستهداف في الكثير من الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان منذ الستينات.