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حماس من بيروت: نطالب العالم بإدانة تل ابيب والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني

استنكرت حركة حماس،في مؤتمر صحافي من بيروت، مجزرة مستشفى المعمداني وطالبت العالم بإدانة تل ابيب والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.