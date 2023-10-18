صفي الدين: لادانة العدو الاسرائيلي والرئيس الاميركي لم يتعلم ولا يريد ان يتعلم

دعا حزب الله لتظاهرة حاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت دعما لغزة واستنكارا للمجازر المرتكبة بحق الاطفال.



وطالب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بضرورة ادانة العدو الاسرائيلي، وقال: " الرئيس الاميركي لم يتعلم ولا يريد ان يتعلم من روايات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الكاذبة".