بو حبيب من جدة : إستمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب على أنه على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى، أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل.



واعتبرت بو حبيب، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة، أن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكّل جريمة صارخة ضد الإنسانية.



وأكد "ان لبنان، هذا البلد المحب للسلام، يوجه تحذيرا صارخا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها".



وكان الوزير بوحبيب أجرى سلسلة مشاورات وإجتماعات تشاورية مع وزراء خارجية دول: فلسطين، العراق، الامارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وأندونيسيا.