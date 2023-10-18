بو حبيب التقى نظيريه السعودي والايراني

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أن لبنان "يعول على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن إلى الشرق الأوسط".



من جهة أخرى، أعرب بوحبيب، بعد لقائه نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، عن "قلقه من غياب الضغط الديبلوماسي الغربي الجدي على إسرائيل لوقف التصعيد".