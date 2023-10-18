اعمال شغب امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية

وقعت اعمال شغب من قبل بعض المتظاهرين امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية.



اشارة الى أن اليوم شهد محيط السفارة الاميركية تظاهرة داعمة لقطاع غزة، خصوصا بعد القصف الاسرائيلي الذي طال المستشفى المعمداني.



