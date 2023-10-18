الحلبي: إقفال المدارس في المناطق الجنوبية... واستمرار الدراسة في سائر المدارس

مدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي "العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الخميس في 19 الحالي ، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماما للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها".



وأكد "استمرار الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة".



ودعا المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".