المقاومة الإسلامية تنعي 3 اشخاص من عناصرها

نعت المقاومة الإسلامية طه عباس عباس "علي الرضا" من بلدة عيترون جنوب لبنان، وعلي محمد مرمر "مرتضى" من بلدة عيترون جنوب لبنان، وعلي عدنان شقير "جواد" من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.