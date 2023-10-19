ارتفاع عدد الضحايا في انهيار مبنى المنصورية

انتشل عناصر الدفاع المدنيّ جثة مواطنة من تحت أنقاض المبنى المنهار، في المنصورية، لتصبح حصيلة الضحايا ست مواطنات والناجيات أربع.

وما زال البحث جار عن آخر مفقودتين.