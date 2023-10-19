كيلاني للـLBCI: لسنا مصرين على إدخال لبنان في الحرب

كشف المسؤول الإعلاميّ، لحركة حماس، في لبنان، وليد كيلاني عن معلومات تفيد بأنّ الصاروخ الذي سقط على المستشفى المعمداني هو من صناعة أميركية.



وأشار، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنّ حركة حماس ليست مصرة على إدخال لبنان، في الحرب ووصف ما يقوم به "حزب الله" على الحدود الجنوبية وما يحصل من تحركات، في الشارع، "بالحد الأدنى".



وقال كيلاني: "اسرائيل تريد الضغط على الحكام العرب ومحو بهجة الانتصار "لطوفان الأقصى" والضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل في ملف الأسرى فتحاول مقايدتها."



وأوضح أنّ إسرائيل هدّدت 22 مستشفى وطالبت بإخلائها، بهدف تهجير الفلسطينيين، لكنّ إدارات هذه المستشفيات لم تستجب.



وأكّد أنّ هناك اتصالات بين حماس و قطر ومساع جِدّية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات."



ودعا الحكّام العرب إلى دعم الشعب الفلسطينيّ "كما تدعم الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بالوسائل كلها."