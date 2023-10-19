الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاووق: ننصر غزّة بدمائنا
أخبار لبنان
2023-10-19 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاووق: ننصر غزّة بدمائنا
رأى عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أن عملية طوفان الأقصى أطاحت بكل النظريات العسكرية الإسرائيلية، وإسرائيل أصابها "فشل مدو وتاريخيّ وزلزال هدَّ أسس الكيان ولم يعد الإسرائيليون يثقون بقدرة جيشهم على حمايتهم."
وأكد الشيخ قاووق، خلال الإحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله، أنّ الهدف المباشر من المجازر التي ترتكبها اسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من غزة.
وأشار قاووق إلى أن أهداف الحرب على غزة تطال مستقبل المنطقة وأنّ موقف المقاومة هو موقف مبدئي، قائلًا: "المقاومة في لبنان وفلسطين في خندق واحد وعدونا واحد ومصيرنا واحد وسيل الدم واحد، نقوم بواجبنا في المقاومة من دون تردد ودون تأخير وبكل شجاعة وبسالة ولا نخشى تهديدات أحد،."
وشدّد على أن الموقف الأمريكيّ "لم يفاجئنا، الإدارة الأمريكية تقود اليوم علناً الحرب على غزة، وتحرك حاملات الطائرات والبوارج والأساطيل، وأرسلت الخبراء وأقامت جسرا جويا لنقل القنابل والصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي تقتل اليوم المدينيين في غزة، الإدارة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عما يجري من مذابح في غزة وإن دماء أطفال غزة تتقاطر من أيدي الرئيس الأمريكي".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
قاووق
حزب الله
غزة
التالي
دريان: مواجهة الأزمات لا تكون بتأجيجها بل بلجمها ومواجهتها بإيجاد مناخ للحرية الدينية دون إلغاء الآخر
أدرعي: الجيش الاسرائيلي شنّ خلال ساعات الليل غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-18
تظاهرة ينظمها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية تضامنا مع غزة
آخر الأخبار
2023-10-18
تظاهرة ينظمها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية تضامنا مع غزة
0
آخر الأخبار
2023-10-16
قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً
آخر الأخبار
2023-10-16
قناة 12 الاسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: غزة هي محور القتال ولكن إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا فإن الرد سيكون مميتاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
0
أخبار سياسية
2023-08-14
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
أخبار سياسية
2023-08-14
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:03
توضيح من وزارة التربية بشأن إفادات تحمل مضامين مزوّرة و/أو تواقيع وأختام مزوّرة
أخبار لبنان
10:03
توضيح من وزارة التربية بشأن إفادات تحمل مضامين مزوّرة و/أو تواقيع وأختام مزوّرة
0
أمن وقضاء
09:39
ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار
أمن وقضاء
09:39
ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار
0
أخبار لبنان
09:34
الأشقر: إلغاء المجموعات السياحية الأوروبية حجوزاتها الى لبنان بفعل حرب غزة والتصعيد جنوباً
أخبار لبنان
09:34
الأشقر: إلغاء المجموعات السياحية الأوروبية حجوزاتها الى لبنان بفعل حرب غزة والتصعيد جنوباً
0
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-05
نقابة الممثلين الأميركيين تواصل مفاوضاتها مع استوديوهات هوليوود
فنّ
2023-10-05
نقابة الممثلين الأميركيين تواصل مفاوضاتها مع استوديوهات هوليوود
0
أخبار دولية
09:34
مذكرات توقيف في فرنسا بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش السوري بسبب قصف عام 2017 في سوريا
أخبار دولية
09:34
مذكرات توقيف في فرنسا بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش السوري بسبب قصف عام 2017 في سوريا
0
آخر الأخبار
2023-10-02
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
آخر الأخبار
2023-10-02
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
0
منوعات
2023-10-13
بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!
منوعات
2023-10-13
بعد اختطافها من قريتها... العثور على مراهقة تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:23
انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة
تقارير نشرة الاخبار
08:23
انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة
0
أخبار لبنان
07:14
معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
أخبار لبنان
07:14
معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:00
الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟
0
أخبار دولية
17:33
بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر
أخبار دولية
17:33
بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر
0
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن
خبر عاجل
07:30
"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن
2
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
3
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل
4
صحف اليوم
23:45
تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:45
تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)
5
خبر عاجل
03:27
معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية
خبر عاجل
03:27
معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية
6
خبر كاذب
15:53
ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟
خبر كاذب
15:53
ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟
7
منوعات
16:21
عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!
منوعات
16:21
عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!
8
أخبار لبنان
12:18
اعمال شغب امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية
أخبار لبنان
12:18
اعمال شغب امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More