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قاووق: ننصر غزّة بدمائنا

أخبار لبنان
2023-10-19 | 04:47
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قاووق: ننصر غزّة بدمائنا
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قاووق: ننصر غزّة بدمائنا

رأى عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أن عملية طوفان الأقصى أطاحت بكل النظريات العسكرية الإسرائيلية، وإسرائيل أصابها "فشل مدو وتاريخيّ وزلزال هدَّ أسس الكيان ولم يعد الإسرائيليون يثقون بقدرة جيشهم على حمايتهم."


وأكد الشيخ قاووق، خلال الإحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله، أنّ الهدف المباشر من المجازر التي ترتكبها اسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من غزة.


وأشار قاووق إلى أن أهداف الحرب على غزة تطال مستقبل المنطقة وأنّ موقف المقاومة هو موقف مبدئي، قائلًا: "المقاومة في لبنان وفلسطين في خندق واحد وعدونا واحد ومصيرنا واحد وسيل الدم واحد، نقوم بواجبنا في المقاومة من دون تردد ودون تأخير وبكل شجاعة وبسالة ولا نخشى تهديدات أحد،."

وشدّد على أن الموقف الأمريكيّ "لم يفاجئنا، الإدارة الأمريكية تقود اليوم علناً الحرب على غزة، وتحرك حاملات الطائرات والبوارج والأساطيل، وأرسلت الخبراء وأقامت جسرا جويا لنقل القنابل والصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي تقتل اليوم المدينيين في غزة، الإدارة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عما يجري من مذابح في غزة وإن دماء أطفال غزة تتقاطر من أيدي الرئيس الأمريكي".

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