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مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه
أخبار لبنان
2023-10-19 | 05:16
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مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل، بواسطة الجباة المختصين أو صناديق دوائر التوزيع أو آلات الدفع الالكترونيّ POS MACHINE أو مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.
واعتذرت، في بيان، من مشتركيها عن عدم إمكانها، حاليًا، تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكترونيّ على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك "لأسباب خارجة على ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد".
وأشارت إلى أنه نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
5- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة(90%).
واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
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