الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كهرباء لبنان: لتسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار

أخبار لبنان
2023-10-19 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كهرباء لبنان: لتسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كهرباء لبنان: لتسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تحت طائلة قطع التيار

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان انه:"عطفا على كتب مؤسسة كهرباء لبنان العديدة، المرسلة إلى الجهات المعنية والمبلغة إلى السلطات المختصة بهذا الموضوع، آخرها كتاب المؤسسة إلى وزير المالية بتاريخ 9/10/2023 والمبلغ أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه وحضرة اللجنة الوزارية لمواكبة وتقييم خطة الكهرباء الوطنية، ولا سيما على أثر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح الاثنين الواقع فيه 25/9/2023 مع وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.
 
 وحيث أن الطاقة الكهربائية سلعة يتوجب تسديد ثمنها، إذ تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان تكاليف كبيرة لإنتاجها وصولا لتوزيعها إلى المشتركين وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد، كما وأن أموال فواتير الكهرباء هي أيضا أموال عامة ويتوجب تحصيلها، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا على كتبها المشار إليها وبياناتها السابقة بهذا الشأن، ولا سيما الصادرة بتاريخ 14/8/2023 و18/8/2023 و28/9/2023، وبالتالي ضرورة ووجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، وذلك نقدا Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، وإلا سوف تضطر مرغمة إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارا من يوم الثلثاء الواقع فيه 24/10/2023 ضمنا، كما أبلغت وأعلنت تكرارا مؤخرا، وتنوه مؤسسة كهرباء لبنان بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا  للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، وباعتبارها أيضا أحد عناصر ومقومات نجاح خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة، وحرصا على استمرار قدرة المؤسسة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام".

أخبار لبنان

لبنان:

لتسديد

فواتير

الإدارات

والمؤسسات

العامة

ومصالح

المياه

وسواها

طائلة

التيار

LBCI التالي
شعبة المعلومات توقف شخصين بجرم نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحيّة أعمال مماثلة؟
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-14

كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-28

كهرباء لبنان تنذر بوجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه وسواها

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-27

وزارة الطاقة: الموافقة على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي أو بالليرة اللبنانية نقدا

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

اعتراضاً على الفواتير المرتفعة... متظاهرون اقتحموا مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:03

توضيح من وزارة التربية بشأن إفادات تحمل مضامين مزوّرة و/أو تواقيع وأختام مزوّرة

LBCI
أمن وقضاء
09:39

ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
09:34

الأشقر: إلغاء المجموعات السياحية الأوروبية حجوزاتها الى لبنان بفعل حرب غزة والتصعيد جنوباً

LBCI
حال الطقس
08:41

الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-12

بعد تبرأته من تهمة اغتصاب مراهقة... خرج مبتسماً من المحكمة!

LBCI
آخر الأخبار
04:07

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

LBCI
آخر الأخبار
01:26

غرفة التحكم للحوادث: خلال الـ٢٤ ساعة الماضية: ٤ حوادث قتيلان و ٤ جرحى

LBCI
آخر الأخبار
04:46

متحدثة باسم الصليب الأحمر للجزيرة: لدينا 60 طنا من المساعدات الأساسية وطاقم جراحي بانتظار السماح بالعبور لغزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
08:41

الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:39

هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:14

معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟

LBCI
أخبار دولية
17:33

بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر

LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر كاذب
15:53

ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟

LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
أخبار لبنان
12:18

اعمال شغب امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More