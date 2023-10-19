خطة الاستجابة في اجتماع برآسة ميقاتي

حضرَت خطةُ الاستجابةِ الوطنية ومناقشةُ الازماتِ المحتملِ حصولُها في حالِ تطورت الاحداث في الجنوب، خلال ترؤسِ رئيسِ حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريا موسعا.



وشارك فيه منسقُ الأمم المتحدة للشؤون الانسانية، في لبنان "عمران ريزا " وكلُ الهيئاتِ الانسانية والائتمائية والاغاثيةِ التابعة للمنظمة الدولية والعاملة في لبنان.