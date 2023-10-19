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معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
أخبار لبنان
2023-10-19 | 07:14
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معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
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معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
وصفت كتلة الوفاء للمقاومة قصفَ اسرائيل وتدميرها الممنهج لقطاع غزّة والاستهداف المتعمّد لمستشفى المعمداني بالعمل الإرهابي والجريمة ضدّ الإنسانيّة، مشيرةً إلى أّن الأمر يستوجب من الشعوب والدول فضلاً عن الإدانة والشجب الشديد، طرداً فوريّاً لإسرائيل من هيئة الأمم المتحدة ونزع الشرعيّة الملفقة عن كيانه الغاصب وإعادة العمل بالقرار الدولي السابق الذي ينصّ على المساواة بين الصهيونية والعنصرية.
وأكّدت الكتلة، في اجتماعها الدوريّ بمقرها المركزي، أنّ دعم الإدارة الأمريكيّة لإسرائيل "لن يغيّر في موقف شعوبنا العربيّة والإسلاميّة الرافضة للاعتراف بشرعيّة الكيان الاسرائيليّ, والشاجبة لخيار تطبيع الأنظمة السياسيّة في المنطقة لعلاقاتها معه."
واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة التالي:
"1- ان الادارة الامريكية تتلبس خطيئة جُرمية بحق الانسانية بسبب التزامها مهمة الحماية والرعاية والدعم لإسرائيل عنصريٍ مفتعلٍ وكريه لا تستطيع شعوب المنطقة ان تتعايش معه.
2- أنّ من حق الشعب الفلسطيني، لا بل إنّ خياره الطبيعي المُجدِي والمشروع هو مقاومة الاحتلال بالوسائل والأساليب المتاحة كلها حتى تحرير المقدسات وكامل الأرض الفلسطينيّة من البحر إلى النهر، والكتلة تؤيد وتدعم تساند هذا الحق بكل الامكانات.
3- ان المقاومة الاسلامية في لبنان لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي.
4- ان إسرائيل قد تهدف من خلال مواصلة حربها المدانة على غزة وتدمير بناها التحتية ومعالم الحياة فيها, الى احداث تغييرات جيوسياسية خطيرة, وهذا يشكل تهديداً اقليمياً متنامياً, من شأنه أن يضع المنطقة في أتون الفوضى ويوسع دائرة المخاطر فيها على أكثر من مستوى واتجاه.
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