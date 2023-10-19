​محمد خير​جال على الاضرار في ساحة عوكر وهذا ما أكّده

جال الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن محمد خير على الاضرار في ساحة عوكر، بعد اعمالِ التخريب والحرقِ في المؤسسات التجارية والسيارات التي جرَت خلالَ المظاهرات في ساحة عوكر.



وطالبَ اهالي واصحابُ المؤسساتِ التجارية في ساحة عوكر والجوار في بيانِ القوى الامنية, العملَ على منعِ وصولِ ما اسموه بالمجموعاتِ التخريبية الى ساحة عوكر, من خلال تركيبِ حواجزَ على المفارقِ المؤديةِ اليها.