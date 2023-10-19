لقاء بين شيا وعون... وهذا ما تضمّن

حضرت ضرورةُ بذلِ كلِّ الجهودِ الممكنة في سبيلِ تحاشي انتقالِ شرارة الحرب إلى لبنان، خلالَ اجتماعِ رئيسِ الجمهوريّة السّابق ميشال عون، مع السّفيرةِ الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا، الذي تمحورَ حولَ الحرب الدّائرة في غزة وخطرِ توسّعِها في المنطقة.