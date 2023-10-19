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قصف متقطّع على عدد من البلدات الجنوبية الحدودية

قصف متقطّع على عدد من البلدات الجنوبية الحدودية

تتعرّض منطقة اللبونة في الناقورة وخراج بلدتي علما الشعب والضهيرة لقصف متقطع مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع كما استهدف قصف بـ 3صواريخ قاعدة العباد مقابل بلدة حولا. ورد الجيش الإسرائيلي على قصف موقع العباد بصواريخ موجهة على اطراف حولا الشمالية الشرقية.