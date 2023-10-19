الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث

أخبار لبنان
2023-10-19 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
ميقاتي: مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث

ميقاتي: مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادا على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة من جراء العدوان الاسرائيلي.

وقال ميقاتي: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، الى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري".

وأضاف: "طوال الايام الماضية، واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني. صحيح أن  الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوما بعد يوم، قهذا امر يجب التوقف عنده".

وتابع: "من هنا، كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ على أن العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه أن يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، اين العدالة الدولية؟ فعندما تنتفي العدالة يصبح العالم بأسره في خطر".

وأكد أننا "مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الاجواء الديبلوماسية التي ابدت تفهما للمخاوف اللبنانية، ووعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وآخر هذه الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة، والذي وضعني في اجواء الاتصالات تمهيدا لعقد مؤتمر في القاهرة السبت المقبل".

وتمنى "هذا السياق ان يكون هناك موقف داخلي موحد"، وقال: "لن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع، سواء أكانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، وخصوصا المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، فلا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، همنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معا. واذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟".

واشار الى أن "المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا احد يختلف عليها، لا معنى لها اذا لم نجلس جميعا مع بعضنا البعض، لان الظرف يقتضي ان يكون التعاطي مع المستجدات حكيما وهادئا. وليس الاوان مناسبا لمزايدات شعبية".

واعتبر أن "التعبير عن الرأي، لا سيما ازاء ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول الى تعديات على الناس والجيش والقوى الامنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية امر مرفوض على الاطلاق. كما ان حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين".

وشدد على أن "لا مصلحة في لبنان لأحد في التعدي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان، لاننا في أمس الحاجة الى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة".

وأعلن أنه "في إطار الخطوات العملانية، اجتمعت مطولا مع حاكم مصرف لبنان واطلعت منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف ، وانا مطمئن إلى الخطوات التي تتخذ. كما عقدت اجتماعا لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا الى سلسلة من المقررات والخطوات التي تتم وسنتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

وقال: "عقدت هذا الصباح اجتماعا موسعا مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فورا".

وقال في الختام: "ندائي الى اللبنانيين، جميع اللبنانيين، من مسؤولين وقيادات وافراد، ان نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. واطمئن الناس إلى اننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مستمرون

العمل

طاقتنا

والامكانات

المتوافرة

لتحصين

الوضع

الداخلي

الاحداث

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 19-10-2023
ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-10-15

استقرار الوضع في جنوب لبنان محكوم بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-12

ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: نحن لم ولن نقارب موضوع النازحين من منطلق عنصري بل من منطلق حماية لبنان وبالعمل الدؤوب بين مختلف الوزارات في هذه الأزمة التي يُجمع عليها اللبنانيون

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-09

ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-01

ميقاتي يتصل بإردوغان مستنكرًا الهجوم على وزارة الداخلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
17:11

الجيِش: استهداف فريق إعلامي بأسلحة رشاشة من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
أخبار لبنان
16:21

تيننتي: الجيش طلب من اليونيفيل مساعدة 7 أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق خلال تبادل إطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-10-16

مصادر مطلعة لـ"الجمهورية": كولونا نقلت ما يشبه التحذير للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

السيد نصرالله يلتقي عبد اللهيان.. واستعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة

LBCI
فنّ
2023-10-17

فنان سويدي من اصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قصف متقطع في منطقة اللبونة في الناقورة وخراج بلدتي علما الشعب والضهيرة مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع وقصف بصواريخ موجهة يستهدف مستعمرة العباد مقابل بلدة حولا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

للبنان قصة مع البلوكات التي جرى أو سيجري فيها التنقيب عن النفط والغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دوما أجمل البلدات حول العالم ١: ماضي وتاريخ دوما البترونية

LBCI
السياحة في لبنان
14:08

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تعلن فوز دوما كواحدة من أفضل القرى السياحية حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وحدها جنازات تشييع الضحايا لا تتوقف في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل ستعمل القاهرة وعمان معاً على منع اي قرار بترحيل الفلسطينيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مساعدات الى قطاع غزة .. قريبًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر عاجل
10:54

كتائب القسام في لبنان اعلنت اطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي

LBCI
خبر عاجل
09:18

استهداف عامود اجهزة المراقبة والاتصالات التابع للجيش الاسرائيلي عند رأس الناقورة بالرصاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More