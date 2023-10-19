ادرعي: حزب الله سيتحمل النتائج

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن "قبل عدة ساعات أطلقت حماس قذائف صاروخية نحو البلدات المدنية الاسرائيلية في الشمال حيث أصابت احداها مدينة كريات شمونا بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة. جيشنا هاجم مصادر النيران واستهدف عدة مواقع لحزب الله وتمكن من تصفية خلية مخربين. اطلاق الصواريخ نفذ بموافقة حزب الله مثل كل العمليات الفلسطينية التي انطلقت من لبنان مؤخرًا بما فيها استهداف المدنيين في إسرائيل".



واضاف: "حزب الله سيتحمل النتائج. قواتنا تبقى في حالة يقظة وتأهب في الشمال".