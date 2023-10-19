ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟



كرر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي نفيه للاخبار المفبركة التي يتناقلها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدّعي إقفال وزير التربية المدارس الرسمية والخاصة إلى أمد غير محدد.



وأكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة تعمل بصورة عادية باستثناء تلك الكائنة في المنطقة الحدودية الجنوبية.



ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى عدم التداول بالأخبار الكاذبة وبالتالي متابعة بيانات الوزارة وما تنشره رسميا على مكتبها الإعلامي.