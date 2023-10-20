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حزب الله: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب
أخبار لبنان
2023-10-20 | 00:50
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حزب الله: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب
اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "العدو الصهيوني يواصل سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ".
ودانت العلاقات الاعلامية في حزب الله بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين وتعتبر ان هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء .
وطالبت جميع المؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة هذه الجرائم مؤكدة مجددا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب.
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الله:
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