حزب الله: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب

اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "العدو الصهيوني يواصل سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين ‏الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ".



ودانت العلاقات الاعلامية في حزب الله بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين وتعتبر ان ‏هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم ‏من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء .

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وطالبت جميع المؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة ‏هذه الجرائم مؤكدة مجددا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب.‏