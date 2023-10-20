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انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

جدول جديد لأسعار المحروقات...

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 26000 ليرة لبنانية، و98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية. أما سعر المازوت فارتفع 1000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- البنزين 95 أوكتان: 1597.000 ليرة لبنانية

- البنزين 98 أوكتان: 1637.000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1707.000 ليرة لبنانية

- الغاز: 970.000 ليرة لبنانية.