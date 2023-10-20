ميقاتي: الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة قبل ظهر اليوم في السراي. وتناول البحث الوضع الامني في المنطقة ومعاناة الاهالي جراء العدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة الى بعض المطالب الخدماتية الملحة.



وفي خلال اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بصمود الاهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون منها. وشدد على ان الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، وبالتوازي فإنها تقوم باعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول اي مستجدات.



وأمل في أن تنجح الضغوط التي تمارس على اسرائيل في وقف العدوان على غزة والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للاراضي اللبنانية.