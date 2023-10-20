بوحبيب طلب من سفراء غربيين تدخل بلادهم والضغط على اسرائيل لوقف التصعيد

بوحبيب: تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أنه عبّر لسفراء دول النروج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق ازاء إستمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر، طالبا تدخل دولهم من خلال الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.



وأكد أن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية.