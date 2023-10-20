بوحبيب بعد لقائه نظيرته الألمانية: حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة

رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن "حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة".



وقال ائر لقائه نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: "ان لبنان يعوّل على تأثير المانيا في أوروبا والعالم وما خبرته من ويلات الحرب لوقف فوري لاطلاق النار والسماح لقوافل الاغاثة بدخول القطاع".



وحذر من "تداعيات هذا الصراع ليست فقط على أمن منطقتنا بل أيضا، على أمن أوروبا خصوصا والعالم عموما".