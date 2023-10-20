لقاء جمع ميقاتي ووزيرة خارجية ألمانيا: نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد ميقاتي" أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب"، داعيا" الى ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة".



ونبّهت الوزيرة الالمانية بدورها، الى ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وابقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع.