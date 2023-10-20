وزير الدفاع تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي: لإبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية

بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.



وأكد لوكورنو ، في اتصال هاتفي، أن فرنسا تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الاوضاع في غزة، مشددا على ضرورة ابقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية.



وأشار الى ان لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا، متطرقا الى أهمية دور اليونيفيل في الجنوب ووجوب تجنب اي تصعيد على الحدود الجنوبية.



ولفت الوزير سليم، من جهته، إلى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



وشدد على التنسيق المستمر والوثيق بين الجيش واليونيفيل مؤكداً حرص لبنان على دورها وسلامتها، مثمّنا الجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة.