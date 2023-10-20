ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"

وضع السفير المصري ياسر علوي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في "أجواء القمة التي تستضيفها مصر غدا بعنوان: "قمة القاهرة للسلام".



وتطرق البحث إلى موضوع الواقع الإنساني في قطاع غزة والمساعدات المطلوبة.