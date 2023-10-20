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ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"

أخبار لبنان
2023-10-20 | 11:47
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ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء &quot;قمة القاهرة للسلام&quot;
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ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"

وضع السفير المصري  ياسر علوي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في "أجواء القمة التي تستضيفها مصر غدا بعنوان: "قمة القاهرة للسلام".

وتطرق البحث إلى موضوع  الواقع الإنساني في قطاع غزة والمساعدات  المطلوبة.

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