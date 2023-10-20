خوري القليعة: نستنكر القصف من بين منازل البلدة واستعمال المدنيين كدروع بشرية

نشر خوري بلدة القليعة ربيع شويري بيانًا استنكر فيه القصف من بين منازل البلدة واستعمال المدنيين كدروع بشرية.



اليكم نص البيان أدناه