مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نطلب من الإسرائيليين مغادرة هذه البلاد

دعا مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب، في غزة.



وقال، في بيان: "يرفع مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها، في أسرع وقت". وتمّ رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح الإسرائيليون بعدم الذهاب إلى هذا البلد.

كذلك، طلب مجلس الأمن من الإسرائيليين المقيمين، في تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وجزر المالديف المغادرة فورًا.