رعد: المقاومة حاضرة وصفعها لإسرائيل مدوي حتى ولو لم يتكلّم نصر الله

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المقاومة حاضرة وجاهزة و"صفعها لإسرائيل مدوي حتى ولو لم يتكلّم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله."



ورأى رعد، خلال الاحتفال التكريميّ الذي أقامه حزب الله، في بلدة خربة سلم الجنوبية، أنّ إسرائيل تريد أن تستدرج وتستثمر قدرات العالم الغربيّ الأوروبيّ كله والأميركيّ ليشاركوها في المعركة حتى تحقق الهدف الذي تريده



وتساءل عن امكان غفو اللبنانيين عن الاستعداد لمواجهة إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّه بالتضامن مع أهل غزة يحمي اللبنانيون لبنان وأمنه.



وقال رعد: "يأتينا من يأتي من محيطنا ومن الخارج، ويطلب منّا ألّا نتدخل، وعندما نسألهم هل ستفعلون فعلكم من أجل وقف ما يحصل، يقولون لا نعلم، فهم يطلبون منا أن لا نتدخّل ولا يعرفون كيف ينظرون إلى الطرق المنهجية المؤدية إلى إرغام إسرائيل على التوقف."