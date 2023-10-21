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حجار: إذا كان الوضع الأمني في سوريا أفضل من لبنان فليسهل الاتحاد الأوروبي عودة اللاجئين

أخبار لبنان
2023-10-21 | 07:10
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حجار: إذا كان الوضع الأمني في سوريا أفضل من لبنان فليسهل الاتحاد الأوروبي عودة اللاجئين
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حجار: إذا كان الوضع الأمني في سوريا أفضل من لبنان فليسهل الاتحاد الأوروبي عودة اللاجئين

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار أنّ هناك لقاءات مستمرة وتواصل ما بين الوزراء لمعالجة الأوضاع المستجدة على خلفية التوتر، في الجنوب.

وأوضح، خلال جولته في بعلبك، أنّ فريق العمل، في الوزارة، كلّه في حالة جهوزية وأنّ كل وزارة تعمل بكل ما أوتيت من طاقات وقدرات.

وقال: "إذا كان الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية يمنع عودة اللاجئين إلى سوريا بسبب الوضع الأمني في سوريا، فالسؤال الذي نطرحه أي وضع أمني أفضل اليوم في لبنان أم في سوريا؟ وإذا كان الجواب في سوريا، فليسهلوا عملية العودة للاجئين."
     

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