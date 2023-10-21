اليونيفيل ملتزمة باستعادة الاستقرار في جنوب لبنان

يزور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ارولدو لاثارو منطقة عمليات اليونيفيل لتقييم الوضع الحالي وليتحدث مع حفظة السلام ويطلع على هواجسهم، وفق ما أعلن المتحدث الرسميّ باسم اليونيفيل اندريا تيننتي.



وقال تيننتي: "تواصل اليونيفيل التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العدائية".