إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة

أقام بطريرك الروم الارثوذكس يوحنّا العاشر يازجي بمشاركة المطارنة أعضاءِ المجمع الأنطاكيّ المقدّس في البلمند، خدمة صلاة الشّكر لمناسبة إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خِشِّة, وهما كاهنان شهيدان أنطاكيان.وكان الأب نقولا خشة استشهد في مرسين سنة ١٩١٧وابنُه الأب حبيب خشة استشهد في جبل الشيخ سنة ١٩٤٨.