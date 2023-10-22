الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.



وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصّة إكس من أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".