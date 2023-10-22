الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

أخبار لبنان
2023-10-22 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الاسرائيلي: حزب الله &quot;يجر لبنان إلى حرب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.
     
وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصّة إكس من أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

أخبار لبنان

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس

جنوب لبنان

حزب الله

LBCI التالي
أسرار الصحف 22-10-2023
المقاومة الاسلامية نعت وسام محمد حيدر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-10-11

أمن جنوب لبنان محكوم بتقيُّد "حزب الله" وإسرائيل بقواعد الاشتباك (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-09

رسمياً.. 3 شهداء لحزب الله جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2023-10-09

مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-09

حزب الله سيرد بعد مقتل احد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:35

قوى الأمن: القاء القبض على أحد سارقي باص لنقل التلاميذ

LBCI
أخبار لبنان
04:20

جنبلاط: كفانا حسابات رئاسية ولنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات

LBCI
أخبار لبنان
04:09

ميقاتي: أدعو أهلنا الى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل أذى عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:32

الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد

LBCI
أخبار دولية
13:11

وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله

LBCI
صحة وتغذية
11:31

5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!

LBCI
منوعات
2023-10-20

تُرك في رعاية جدّته... فأعطت حفيدها الرضيع كمية "قاتلة" من هذه المادة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون

LBCI
أخبار لبنان
14:13

إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....

LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:18

معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان

LBCI
خبر عاجل
09:29

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

LBCI
أخبار دولية
05:22

استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
15:14

أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة

LBCI
خبر عاجل
08:21

استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:14

استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More