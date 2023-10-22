الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: أدعو أهلنا الى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل أذى عن لبنان

أخبار لبنان
2023-10-22 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: أدعو أهلنا الى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل أذى عن لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي: أدعو أهلنا الى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل أذى عن لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن "الاتصالات الدبلوماسية التي نقوم بها دوليا وعربيا واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة الى لبنان".
 
وقال أمام زواره اليوم: "إنني اتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان".
 
واضاف "إن الاجتماعات والاستعدادات التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، لاننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي، ولكننا في الوقت ذاته مطمئنون الى أن اصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل كل الجهود لاعادة الوضع الى طبيعته وعدم تطوره نحو الاسوأ".
 
واردف "كذلك فإن التدابير المتخذة في المطار ومن قبل "شركة طيران الشرق الاوسط" هي ايضا من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بادارة المخاطر، ولم نتلق اي معطيات تفيد باي أمر جلل قد يحصل في المطار، وباذن الله ستكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة ليعود بعدها الوضع الى طبيعته".
 
وقال: "في زمن الازمات والمحن تكثر الشائعات والاخبار الكاذبة، وجزء منها يندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين لاحباطهم، ولكنني على ثقة بأن شعبنا سيتجاوز هذه المحنة كسابقاتها، ولن يسمح للعدو بأن ينال منه ومن صموده".
 
واعتبر ميقاتي "كنا آثرنا في بداية الازمة انتهاج العمل الصامت البعيد عن الاعلام، لكن البعض استغل ذلك ليشن حملة غير مبررة على الحكومة ويثير الهلع لدى الناس، ولمواجهة ذلك قررت وضع اللبنانيين اول بأول في صورة ما نقوم به، وادعو اهلنا الى الوثوق بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل اذى عن لبنان".

أخبار لبنان

أهلنا

الوثوق

بأننا

مستمرون

الجهد

المطلوب

لابعاد

لبنان

LBCI التالي
جنبلاط: كفانا حسابات رئاسية ولنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة اقصى الاحتمالات
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:08

ميقاتي: مطمئنون الى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا بذل الجهود لإعادة الوضع الى طبيعته وعدم تطوره نحو الاسوأ ولم نتلقّ أي معطيات تفيد بأي أمر قد يحصل في المطار وستكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة

LBCI
آخر الأخبار
17:46

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع ميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
13:07

الخارجية الأميركية: بلينكن أشار خلال اتصاله بميقاتي إلى القلق إزاء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
13:06

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع ميقاتي دعم واشنطن للشعب اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
07:11

الحاج حسن: هدف العدوان على غزة عملية تهجير جديدة جماعية للفلسطينيين من أرضهم

LBCI
أخبار سياسية
06:52

فضل الله: عدم إطلالة السيد نصر الله جزء من إدارة المعركة...

LBCI
أخبار لبنان
06:00

الامين العام لجامعة الدول العربية يضع ميقاتي في اجواء "قمة القاهرة للسلام"

LBCI
أخبار لبنان
05:51

طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:28

الجيش الإسرائيلي: قرار بإخلاء 14 بلدة إضافية شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان بعد قرار سابق بإخلاء 29 بلدة

LBCI
خبر عاجل
07:07

"حزب الله" ينعى أحد عناصره علي يوسف أبو خليل "ذو الفقار" من بلدة القليلة جنوب لبنان

LBCI
أخبار سياسية
07:11

الحاج حسن: هدف العدوان على غزة عملية تهجير جديدة جماعية للفلسطينيين من أرضهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-19

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:24

أديب يكشف للـLBCI عن محتوى لقاء بن سلمان مع السيناتور الأميركي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون

LBCI
أخبار لبنان
14:13

إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....

LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:18

معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان

LBCI
خبر عاجل
09:29

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
15:14

أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة

LBCI
خبر عاجل
08:21

استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:14

استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة

LBCI
خبر عاجل
13:35

معلومات للـLBCI: غارة جوية شُنّت على الضهيرة سبقت الغارة التي شُنّت مساء على خراج يارون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More