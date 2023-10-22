الامين العام لجامعة الدول العربية يضع ميقاتي في اجواء "قمة القاهرة للسلام"

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي وضعه في اجواء "قمة القاهرة للسلام"التي عقدت أمس.



وتم البحث في التطورات الراهنة والوضع في لبنان اضافة الى المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزّة.