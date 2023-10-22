بو حبيب: لبنان أبلغ دولا غربية رغبته في أن توقف اسرائيل اطلاق النار خلال 48 ساعة

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في مقابلة عبر قناة الجزيرة، أن لبنان أبلغ دولا غربية رغبته في أن توقف اسرائيل اطلاق النار خلال 48 ساعة للنظر في احتواء التصعيد.