رعد: إنّنا جزء من التصدي للهجوم الإسرائيليّ

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ دعم أوروبا وأمريكا لإسرائيل هو سبب "الترفيه" الذي يعيشه الأخير وهو الذي منحه فرصة ليهاجم غزة، وكأنه لا يوجد لا قانون دوليّ ولا مجلس الأمن ولا حقوق إنسان.



وقال رعد، خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله، في حسينية، في بلدة مشغرة: "إنّنا جزء من التصدي للهجوم الإسرائيليّ إذ إنّ القدس قدس المسلمين وفلسطين قضية الأمة المركزية، لم نقصر في الدفاع عنها."



واعتبر أنّ التدمير الذي تقوم به إسرائيل ليس انتصارًا بل يزيد عزلتها ويعيد مشاريع التطبيع معها إلى الخلف.



وأشار إلى ضرورة مطالبة البعض النظام العربيّ بإلغاء مشاريع التطبيع الحاصلة مع إسرائيل، "بدل أن يشغل بعض الثرثارين ألسنتهم وأدمغتهم في البحث عن دور المقاومة في لبنان في دعم غزة."