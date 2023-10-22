ميقاتي تلقى إتصالا من وزير خارجية مصر... وهذا ما جرى بحثه

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية مصر سامح شكري، وتشاور معه في مجمل الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة، والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي.



وقد وضع الوزير شكري رئيس الحكومة في نتائج "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في العاصمة المصرية أمس.