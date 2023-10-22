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وقفة في الرملة البيضاء تخليدًا لذكرى عبدالله وتضامنًا مع ضحايا غزة

نظمت نقابة المصورين الصحافيين، في لبنان، وقفة، في الرملة البيضاء، تخليدًا لذكرى عبدالله وتضامنًا مع ضحايا الحرب في غزة.

نظمت نقابة المصورين الصحافيين، في لبنان، وقفة، في الرملة البيضاء، تخليدًا لذكرى عبدالله وتضامنًا مع ضحايا الحرب في غزة وذلك بعد مرور أسبوع على استشهاد الصحافيّ عصام عبدالله. وأضيئت خلال الوقفة الشموع وأطلقت المناطيد الورقية للتذكير بقضية الشهداء.