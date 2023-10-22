وزير التربية جدد إقفال المدارس غدا في المناطق الحدودية الجنوبية

جدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، يوم غد الإثنين في ٢٣/١٠/٢٠٢٣. أما المؤسسات المذكورة المتاخمة للمناطق الحدودية الجنوبية، فيترك التقدير للمدير لجهة قرار فتحها أو إقفالها، فيما تعمل المدارس في المناطق اللبنانية الأخرى بصورة طبيعية.



ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على العام الدراسي.