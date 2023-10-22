استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي

#عاجل جيش الدفاع يستهدف خليتيْن إرهابيتيْن لحزب الله على الحدود اللبنانية
أغار جيش الدفاع قبل قليل على خليتيْن تخريبيتيْن تم رصدهما داخل لبنان حيث يشتبه في نية الخلية الأولى اطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية بينما الخلية الثانية كانت تنوي اطلاق قذائف صاروخية. تم…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2023
#عاجل جيش الدفاع يستهدف خليتيْن إرهابيتيْن لحزب الله على الحدود اللبنانية
أغار جيش الدفاع قبل قليل على خليتيْن تخريبيتيْن تم رصدهما داخل لبنان حيث يشتبه في نية الخلية الأولى اطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية بينما الخلية الثانية كانت تنوي اطلاق قذائف صاروخية. تم…