استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي

استشهد شابان من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الاستطلاع عندما توجها لانقاذ مجموعة استُهدفت في خراج البلدة.

والشابان هما علي كمال عبدالعال وحسين حسان عبدالعال.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أفاد بأنّ الجيش الاسرائيلي استهدف خليتيْن لحزب الله على الحدود اللبنانية.



وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على خليتيْن تخريبيتيْن تم رصدهما داخل لبنان حيث يشتبه في نية الخلية الأولى اطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية بينما الخلية الثانية كانت تنوي اطلاق قذائف صاروخية. تم استهداف الخليتيْن قبل تنفيذهما عملية الرمي".