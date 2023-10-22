وزارة الخارجية الاميركية تدعو مواطينيها إلى مغادرة لبنان "لمن يرغب"

دعت وزارة الخارجية الأميركية مواطينيها إلى مغادرة لبنان "لمن يرغب"، بسبب الوضع الأمنيّ المتوتر.



وأوضحت، في بيان، أنه ما زال هناك رحلات متاحة، ولكنّ القدرة الاستيعابية تشهد انخفاضًا.



وقالت الوزارة: "إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية من حكومة الولايات المتحدة لشراء تذاكر رحلة لمغادرة لبنان، أو كنت مهتمًا بتلقي رسائل من وزارة الخارجية الأمريكية، فيرجى إكمال نموذج استقبال الأزمات هذا https://cacms.state.gov/s/crisis-intake وإذا كنت تعلم مواطنين أميركيين يطلبون المساعدة من السفارة الأميركية، في لبنان، يرجى مطالبتهم بإكمال نموذج استقبال الأزمات الخاص."



وحثت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على الامتناع من السفر إلى لبنان، موصية إيّاهم باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد.



كما أوصت مواطنيها الذين اختاروا البقاء في لبنان بإعداد خطط طوارئ.